15:37, 2 октября 2025

Москвичей предупредили о наказании за неправильный выгул собак

Собянин подписал закон о штрафах за нарушение правил содержания и выгула собак
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Москвичей могут наказать за неправильное содержание и выгул собак. Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон, который повысил штрафы за эти нарушения, пишет «Москва 24».

Так, за нарушения содержания собак в местах общего пользования коммунальных квартир и домов предлагают увеличить административное взыскание до 1500-3000 рублей (вместо 1000-2000 рублей). Для должностных лиц сумма вырастет до 5-15 тысяч, а для юридических — до 15-30 тысяч.

Кроме того, до аналогичных сумм предлагают увеличить штрафы за нахождение с питомцем без поводка и намордника в магазинах, учреждениях и детских площадках, а также за выгул собак на территориях школ, больниц и детских садов.

Ранее владельцев собак предупредили об опасности плодов каштанов для питомцев во время прогулок. Поедая их, животные прежде всего могут не разгрызть его полностью и подавиться. Проглоченный же каштан может привести к отравлению, подчеркивают эксперты.

