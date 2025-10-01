Владельцев собак предупредили об опасности во время прогулок

Кинолог Голубев: Плоды каштана опасны для собак

В Москве и Подмосковье начали созревать каштаны. Для собак плоды этого дерева представляют опасность, предупредил в беседе с агентством РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Осенью каштаны сбрасывают плоды на землю, чем могут привлекать питомцев. Поедая их, собаки прежде всего могут не разгрызть его полностью и подавиться. Проглоченный же каштан может привести к отравлению, подчеркивает Голубев. Содержащийся в каштанах эскулин обладает фармакологическими свойствами и используется в фармацевтике, однако при попадании в организм в чистом виде опасен для собак. Особый риск представляет конский каштан, который также несъедобен и для человека.

В первую очередь стоит внимательнее следить за питомцем, если вы знаете о его привычке есть все, на что наткнется во время прогулки. На таких животных кинолог рекомендует надевать намордник на улице. В случае, если собака все-таки проглотит каштан, ее необходимо отвезти к врачу, не дожидаясь симптомов, советует Голубев.

Ранее в Госдуме предложили наложить запрет на содержание опасных пород в квартире. Ограничения, помимо прочих, могут коснуться бразильского бульдога, волкособов и северокавказской собаки.