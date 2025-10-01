В России предложили запретить содержать в квартирах ряд пород собак

В Госдуме предложили запретить содержать в квартирах опасных собак

В России захотели запретить содержать в квартирах потенциально опасные породы собак. С таким предложением выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, передает РИА Новости.

Предполагается, что запрет распространится на 12 пород: акбаша, американского бандога, амбульдога, бразильского бульдога, булли кутта, бульдога алапахского чистокровного (отто), бэндога, волко-собачьи гибриды, волкособов (гибрид волка), гуль дога, питбульмастифа, северокавказскую собаку, а также метисов.

Автор инициативы отметил, что все больше граждан жалуются на таких питомцев, а нападения происходят регулярно. По его словам, даже если владельцы этих пород гуляют с собаками на специальных площадках для выгула, добираться до них приходится через общественные места, в том числе лифты и места скопления детей.

