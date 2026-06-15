Финансист предсказал курс доллара на неделю

Финансист Проценко: На текущей неделе доллар закрепится в пределах 70-75 рублей

На текущей неделе доллар закрепится в пределах 70-75 рублей. Такой курс американской валюты предсказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, ее цитирует RT.

По мнению финансиста, интерес к покупке доллара может вырасти на фоне снижения ключевой ставки. Он продлится вплоть до наступления нового налогового периода. Ситуация будет зависеть от дальнейших решений Банка России по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

«Участники рынка ожидают от ЦБ снижения ключевой ставки минимум на 50 базисных пунктов, до 14 процентов. Продолжение цикла плавного смягчения денежно-кредитной политики заметнее поддержит фактор ослабления рубля и повысит сбалансированность российского внебиржевого валютного рынка», — пояснила она.

Еще одним фактором, который повлияет на стоимость валюты, может стать успешное подписание мирного договора между США и Ираном и следующая за ним разблокировка нефтяного трафика через Ормузский пролив. Благодаря восстановлению навигации через важную транспортную артерию рынок нефти может перейти к более спокойной динамике. В результате стоимость сырья может снизиться до 70—90 долларов за баррель, что сократит поддержку российской валюты со стороны экспортных доходов.

Ранее руководитель ВТБ Андрей Костин назвал идеальным коридор 90-100 рублей за доллар. Однако добиться этого в скором времени вряд ли получится, обращал внимание глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Резкому ослаблению рубля, пояснил он, помешает жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.