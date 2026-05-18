В России высказались о переговорах с Украиной

Депутат Новиков: Зеленский отвергает все посылы, связанные с заключением мира

Ситуация, которая сегодня складывается в зоне проведения специальной военной операции (СВО), не благоприятствует взаимопониманию между Россией и Украиной на дипломатическом треке, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Конечно, ситуация в зоне специальной военной операции сегодня не благоприятствует взаимопониманию между Россией и Украиной на дипломатическом треке, потому что все посылы, которые возникают теперь даже на Западе, связанные с желанием, если не необходимостью заключения мира, отвергаются командой господина Зеленского, что, в общем-то, вполне понятно», — сказал Новиков.

По словам парламентария, экспертные оценки, которые озвучили в России совсем недавно, получили подтверждение из ближнего круга Зеленского.

«Известно интервью его бывшего пресс-секретаря, представителя пресс-службы Зеленского [Юлии Мендель] Такеру Карлсону, где она со своей стороны достаточно аргументированно показала, почему для Зеленского война — это способ существования его режима. Мы и без ее оценок понимаем, что прекращение военных действий означает рассыпание множества аргументов Зеленского, связанных, в частности, с необходимостью получения больших траншей на Западе, а самое главное — возникает необходимость организации выборов на территории Украины с, мягко говоря, плохо предсказуемыми для Зеленского последствиями, с рисками вполне определенными, и этих рисков он допускать не хочет», — подчеркнул Новиков.

Депутат отметил, что Россия не увидит готовности Зеленского к проведению серьезных и вдумчивых переговоров до тех пор, пока со стороны Запада на него не будет оказано массированное давление.

«Пока есть лишь небольшие признаки, проблески того, что такое давление есть в арсенале Запада. В принципе, его и не может не быть, учитывая то, как нынешний Киев связан коррупционными схемами с западными столицами. Но эти намеки еще довольно далеки от того, чтобы перерасти в полномасштабную кампанию по давлению на Зеленского в интересах мирных переговоров», — добавил Новиков.

Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее сообщил, что Киев не подавал Москве никаких сигналов о готовности к проведению нового раунда переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, предстоит непростой переговорный процесс, но российская сторона к нему готова.

