Плантатора конопли признали виновным в госизмене России

Суд дал 18 лет колонии Асалхудину из Усть-Илимска за госизмену и терроризм

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Усть-Илимска Иркутской области Артема Асалхудина за госизмену и сотрудничество с представителями украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме. Он также признан виновным в покушении на диверсию.

Суд установил, что Асалхудин, занимавшийся выращиванием конопли в своей квартире, в сентябре 2022 года оставлял комментарии, оправдывающие нападение Руслана Зинина (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) на военкома в Усть-Илимске 26 сентября 2022 года. За этот теракт Зинин получил 20 лет лишения свободы.

В июне 2023 года наркоплантатор связался с украинским легионом, заполнил анкету на вступление в его ряды, а затем распространял в городе агитационные материалы террористической организации для подтверждения своего намерения стать ее членом. Тогда же по заданию куратора Асалхудин стал готовиться к совершению диверсии. Он должен был поджечь релейный шкаф на Восточно-Сибирской железной дороге. С этой целью Асалхудин прошел обучение, провел разведку местности, проработал маршрут отступления и купил горючее вещество. Однако правоохранительные органы задержали его на стадии подготовки преступления.

В мае 2025 года Верховный суд России признал законным приговор Зинину. Он пришел в военкомат и открыл стрельбу из обреза в актовом зале. Ранения получил военком. После этого террорист разлил в помещении легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Его задержали свидетели преступления.