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07:20, 22 мая 2025Силовые структуры

Верховный суд России признал нападение на военкома в Усть-Илимске терактом

Верховный суд РФ признал терактом расстрел военкома в Иркутской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Верховный суд России признал законным приговор россиянину Руслану Зинину (внесен в реестр террористов и экстремистов), получившему 20 лет лишения свободы за теракт в военкомате Усть-Илимска Иркутской области 26 сентября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, защита подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ. В ней оспаривал квалификация действий мужчины. Адвокат заявлял, что Зинин не преследовал политических целей и у него не было мотива дестабилизировать деятельность органов власти. Однако суд пришел в выводу, что действия Зинина обосновано квалифицированы как теракт. В середине мая кассационная жалоба была отклонена.

В январе 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Зинина, устроившего стрельбу в военкомате, к 19 годам заключения. 30 июля вышестоящая инстанция ужесточила ему наказание на один год. Первые восемь лет из 20 назначенных осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

26 сентября 2022 года Зинин пришел в военкомат и в актовом зале трижды выстрелил из обреза ружья в военкома. После этого он разлил в помещении легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Ранения получил военком, его госпитализировали. Стрелка задержали очевидцы. Зинин объяснил свой поступок тем, что хотел предотвратить мобилизацию младшего брата

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