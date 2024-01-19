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13:33, 19 января 2024Силовые структуры

Россиянин сел на 19 лет за стрельбу в военкомате

Устроивший стрельбу в военкомате Усть-Илимска получил 19 лет

Кадр: Telegram-канал Baza

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы Руслана Зинина (внесен в реестр террористов и экстремистов), устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска 26 сентября 2022 года. Об этом сообщает Baza.

Он признан виновным в теракте, незаконном изготовлении и хранении оружия. Первые семь лет осужденный будет находиться в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима. Прокуратура запрашивала для Зинина 20 лет заключения.

По версии следствия, в сентябре 2022 года в актовом зале военного комиссариата 26-летний мужчина трижды выстрелил из обреза ружья в военкома. После этого он разлил в помещении легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Ранения получил военком, его госпитализировали.

После задержания Зинин объяснил свой поступок тем, что хотел предотвратить мобилизацию младшего брата

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      Любовь Ширижик
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