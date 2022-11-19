Открывший стрельбу в военкомате и ранивший военкома россиянин объяснился

Открывший стрельбу в военкомате мужчина заявил, что хотел предотвратить мобилизацию брата

Руслан Зинин, который открыл стрельбу в военкомате города Усть-Илимск и ранил местного военкома, объяснил мотив своих действий. Высказывания россиянина приводит Telegram-канал «Подъем».

По его словам, таким образом он хотел предотвратить мобилизацию младшего брата. При этом он до последнего момента был уверен, что не причинит никому вреда. «Я категорически против насилия с малых лет, все, кто меня близко знают, могут это подтвердить», — заявил он.

Сам мужчина считает произошедшее в военкомате «следствием своих фатальных ошибок и трагическим стечением обстоятельств». Кроме того, он заявил о том, что не подвергался пыткам в СИЗО, а также попросил передать соболезнования раненому военному комиссару и его родственникам.

26 сентября стало известно о стрельбе в военкомате Усть-Илимска. Стрелка оперативно задержали. Пострадавшего начальника призывной комиссии госпитализировали.