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Россиянин устроил стрельбу в военкомате и ранил военкома

В Усть-Илимске под Иркутском мужчина открыл стрельбу в военкомате и ранил военкома

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск и ранил военкома. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Стрелка оперативно задержали. Пострадавшего начальника призывной комиссии госпитализировали. Ему провели операцию и перевели в отдел реанимации.

Позже стала известна личность нападавшего — им оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин, он был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.

Елизавета Новикова
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