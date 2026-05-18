12:17, 18 мая 2026

Игравший за Англию уроженец Дагестана из МЮ попал в окончательный состав сборной России

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Амир Ибрагимов. Фото: Matt Mcnulty / Getty Images

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал окончательный состав команды на ближайшие товарищеские матчи. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В списке 32 футболиста, среди них полузащитник «Монако» Александр Головин и уроженец Дагестана Амир Ибрагимов, выступающий за команды системы «Манчестер Юнайтед» (МЮ) и имеющий опыт игры за юношеские сборные Англии.

В окончательный состав не попал форвард петербургского «Зенита» Александр Соболев. В списке также отсутствует голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов.

28 мая сборная России в Каире проведет товарищеский матч с Египтом. Также российские футболисты сыграют 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

