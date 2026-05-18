Два футболиста из РПЛ сыграют за сборную африканской страны на ЧМ-2026

Футболисты Беншимол и Ленини из РПЛ сыграют за сборную Кабо-Верде на ЧМ-2026

Два футболиста из Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют за сборную Кабо-Верде на ЧМ-2026. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Кабо-Верде.

В сборной этой африканской страны будут представлены нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол и полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини. 24-летний Беншимол играет за «Акрон» с 2024 года, в текущем сезоне он провел 24 матча за тольяттинцев, в которых забил десять мячей. Ленини, выступающий за «Краснодар» с 2022 года, провел 39 встреч, отличившись в них два раза.

Сборная Кабо-Верде впервые в истории примет участие в чемпионате мира. Она сыграет в группе Н с командами Испании, Саудовской Аравии и Уругвая. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее стало известно, что 40-летний хорватский футболист Лука Модрич сыграет на чемпионате мира. Грядущий мундиаль станет для него пятым в карьере.