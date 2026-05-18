Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:15, 18 мая 2026Спорт

Два футболиста из РПЛ сыграют за сборную африканской страны на ЧМ-2026

Футболисты Беншимол и Ленини из РПЛ сыграют за сборную Кабо-Верде на ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Кевин Ленини

Кевин Ленини. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Два футболиста из Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют за сборную Кабо-Верде на ЧМ-2026. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Кабо-Верде.

В сборной этой африканской страны будут представлены нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол и полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини. 24-летний Беншимол играет за «Акрон» с 2024 года, в текущем сезоне он провел 24 матча за тольяттинцев, в которых забил десять мячей. Ленини, выступающий за «Краснодар» с 2022 года, провел 39 встреч, отличившись в них два раза.

Сборная Кабо-Верде впервые в истории примет участие в чемпионате мира. Она сыграет в группе Н с командами Испании, Саудовской Аравии и Уругвая. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее стало известно, что 40-летний хорватский футболист Лука Модрич сыграет на чемпионате мира. Грядущий мундиаль станет для него пятым в карьере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты особенности атаковавших Москву беспилотников

    Российский бизнес удивился идее повышать зарплаты

    Возвращающийся дрон-камикадзе SkyStriker оценили

    Дмитрий Назаров избавился от последней недвижимости в Москве

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Трампа заподозрили в желании снова напасть на Иран

    Россиянам назвали опасный для психики интерьер

    Два футболиста из РПЛ сыграют за сборную африканской страны на ЧМ-2026

    Раскрыто происхождение применяемых Украиной бомб

    Украинского туриста избили после нападения на краснокнижного тюленя-монаха на Гавайях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok