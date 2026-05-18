Оценены шансы Андреевой на победу на «Ролан Гаррос»

Аналитики считают, что Андреева относится к четверке фаворитов «Ролан Гаррос»

Оценены шансы российской теннисистки Мирры Андреевой на победу на «Ролан Гаррос». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что Андреева относится к четверке фаворитов Открытого чемпионата Франции. В списке претендентов на победу она занимает четвертое место. Поставить на ее успех можно с коэффициентом 10,00.

Наиболее вероятной выглядит победа Арины Соболенко или Инги Швентек — этот исход оценивается букмекерами с котировкой 3,50. Сделать ставку на успех Елены Рыбакиной можно с коэффициентом 8,00.

Ранее Андреева в паре с Дианой Шнайдер выиграла турнир WTA-1000 в Риме. В финале россиянки одолели дуэт Кристины Букши и Николь Меликар-Мартинес в двух партиях со счетом 6:3, 6:3.