Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:35, 18 мая 2026Спорт

40-летний Модрич сыграет на пятом чемпионате мира

40-летний футболист Лука Модрич попал в состав сборной Хорватии на ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

40-летний хорватский футболист Лука Модрич сыграет на пятом чемпионате мира. Об этом сообщает сайт Хорватского футбольного союза.

Для полузащитника это будет пятый чемпионат мира. Кроме него, в заявке сборной Хорватии значатся еще 25 футболистов.

Модрич является шестикратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реала», с 2025 года он выступает за «Милан». Также он выиграл серебряные медали чемпионата 2018 года.

Ранее стало известно, что в расширенный состав сборной Колумбии вызвали трех футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ). Это Джон Дуран и Вильмар Барриос («Зенит»), а также Джон Кордоба («Краснодар»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты особенности атаковавших Москву беспилотников

    Российский бизнес удивился идее повышать зарплаты

    Возвращающийся дрон-камикадзе SkyStriker оценили

    Дмитрий Назаров избавился от последней недвижимости в Москве

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Трампа заподозрили в желании снова напасть на Иран

    Россиянам назвали опасный для психики интерьер

    Два футболиста из РПЛ сыграют за сборную африканской страны на ЧМ-2026

    Раскрыто происхождение применяемых Украиной бомб

    Украинского туриста избили после нападения на краснокнижного тюленя-монаха на Гавайях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok