40-летний Модрич сыграет на пятом чемпионате мира

40-летний футболист Лука Модрич попал в состав сборной Хорватии на ЧМ-2026

40-летний хорватский футболист Лука Модрич сыграет на пятом чемпионате мира. Об этом сообщает сайт Хорватского футбольного союза.

Для полузащитника это будет пятый чемпионат мира. Кроме него, в заявке сборной Хорватии значатся еще 25 футболистов.

Модрич является шестикратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реала», с 2025 года он выступает за «Милан». Также он выиграл серебряные медали чемпионата 2018 года.

Ранее стало известно, что в расширенный состав сборной Колумбии вызвали трех футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ). Это Джон Дуран и Вильмар Барриос («Зенит»), а также Джон Кордоба («Краснодар»).