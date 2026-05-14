Три футболиста из РПЛ могут сыграть на ЧМ-2026 за сборную одной южноамериканской страны

Дуран, Барриос и Кордоба вошли в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2026

Три футболиста из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) — Джон Дуран, Вильмар Барриос и Джон Кордоба — вошли в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2026. Об этом сообщает Youtube-канал Колумбийской федерации футбола.

Форвард Кордоба представляет «Краснодар». В настоящий момент он является лучшим бомбардиром чемпионата России — на его счету 16 голов. Полузащитник Барриос и нападающий Дуран выступают за «Зенит».

Всего в расширенном составе колумбийской сборной значатся 55 футболистов. На чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США, команда сыграет в группе К с Португалией, Узбекистаном и Демократической республикой Конго.

Ранее букмекеры оценили шансы Лионеля Месси и Криштиану Роналду сыграть друг против друга на ЧМ-2026. Аналитики считают, что ставку на это событие можно сделать с коэффициентом 2,55. Сборные Аргентины и Португалии, в составах которых выступают эти футболисты, могут встретиться в четвертьфинале ЧМ-2026, если займут первые места в группах J и K соответственно и успешно пройдут 1/8 финала.