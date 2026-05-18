Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:56, 18 мая 2026Россия

Пропавших из детсада под Москвой мальчиков нашли за городом

РЕН ТВ: Пропавших в Чехове мальчиков нашли в нескольких километрах от детсада
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пятилетних мальчиков, пропавших в подмосковном Чехове, нашли в нескольких километрах от детсада. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в Telegram.

По его данным, детей обнаружили за городом. Другие подробности не приводятся.

В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала фото с мальчиками. Снимок сделан в машине. Судя по кадру, дети здоровы.

О пропаже двух пятилетних мальчиков в Чехове стало известно 18 мая. Предположительно, во время обеденной прогулки в детсаду они вышли на веранду, пролезли под оградой между трубами и скрылись. Детей искали полицейские и волонтеры. Позже глава Чехова Михаил Собакин сообщил, что мальчики найдены и переданы родителям. При этом Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В декабре в Екатеринбурге пятилетняя девочка сбежала из детского сада во время утренника. Ребенок вышел из зала, где проходил праздник, забрал вещи и скрылся на улице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы трое возможных посредников от Европы для переговоров с Россией. Только один пока не внес ясность

    Солистка группы «Винтаж» упала со сцены и получила перелом

    На Украине высказались о возобновлении наступления ВС РФ на одном направлении

    Никас Сафронов вспомнил о спасшем ему жизнь котенке

    Раскрыта неожиданная причина ранних проблем с сердцем

    Мерц сделал заявление о переговорах с Россией

    На треть выросли поставки российской нефти в страну БРИКС

    В российском городе провели молебен о защите от напастей и беспилотников

    Театральный критик назвала главный минус «Гамлета» с Юрой Борисовым

    На Шурыгину подали заявление в полицию за кражу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok