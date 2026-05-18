Пропавших из детсада под Москвой мальчиков нашли за городом

Пятилетних мальчиков, пропавших в подмосковном Чехове, нашли в нескольких километрах от детсада. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в Telegram.

По его данным, детей обнаружили за городом. Другие подробности не приводятся.

В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала фото с мальчиками. Снимок сделан в машине. Судя по кадру, дети здоровы.

О пропаже двух пятилетних мальчиков в Чехове стало известно 18 мая. Предположительно, во время обеденной прогулки в детсаду они вышли на веранду, пролезли под оградой между трубами и скрылись. Детей искали полицейские и волонтеры. Позже глава Чехова Михаил Собакин сообщил, что мальчики найдены и переданы родителям. При этом Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В декабре в Екатеринбурге пятилетняя девочка сбежала из детского сада во время утренника. Ребенок вышел из зала, где проходил праздник, забрал вещи и скрылся на улице.