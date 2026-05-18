Появились подробности о пропавших из детсада под Москвой пятилетних мальчиках

Shot: Пропавших из детсада в Чехове мальчиков видели на улицах города

Жители Чехова видели пятилетних мальчиков, сбежавших из детсада, на улицах города. Подробности о пропавших под Москвой детях появились у Shot в Telegram.

В свою очередь, РИА Новости сообщили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

О пропаже двух пятилетних мальчиков в Чехове стало известно 18 мая. Предварительно, во время обеденной прогулки дети вышли на веранду, пролезли под оградой между трубами и скрылись. После этого сотрудники дошкольного учреждения сообщили о произошедшем родителям и обратились в полицию. К поискам привлекли волонтеров.

Дополнение: Глава Чехова Михаил Собакин сообщил, что дети найдены и переданы родителям.

Ранее в Иркутске волонтеры завершили поиски 16-летнего, пропавшего 20 марта по дороге в лицей. Мальчика обнаружили без признаков жизни почти через два месяца.