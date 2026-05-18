Пэрис Хилтон прошлась по подиуму с кардинально новым имиджем

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон продефилировала на показе Gucci с кардинально новым имиджем. Кадры публикует издание Daily Mail.
45-летняя знаменитость прошлась по подиуму новой круизной коллекции бренда. При этом звезда предстала перед публикой с темно-коричневыми волосами вместо привычного блонда.
Звезду одели в желтое платье длины миди с принтом и черное меховое пальто поверх него. Образ знаменитости дополнили кожаные ботфорты на каблуках и ремень с принтом. В руках она держала красную корзину упомянутой марки.
В апреле Пэрис Хилтон в откровенном наряде появилась на Coachella. Знаменитость выбрала для музыкального фестиваля черное мини-платье с широким кожаным поясом.