19:22, 18 мая 2026

Вице-мэр российского города получил особый запрет о барах и клубах

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nirat.pix / Shutterstock / Fotodom

Суд наложил запрет определенных действий для обвиняемого в превышении должностных полномочий вице-мэра Тобольска Владимира Третьякова. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу тюменских судов.

По данным агентства, в частности, суд запретил ему посещать бары, рестораны, места проведения массовых мероприятий и клубы, и участвовать в них, а также общаться с другими участниками уголовного дела за исключением общения с адвокатом. Также до 19 октября ему запрещено покидать место жительства в период с 21:00 до 07:00.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий первому заместителю главы Красноармейского муниципального округа Челябинской области, подключившегося свой дом к канализации за бюджетные средства.

