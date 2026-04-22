ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:02, 22 апреля 2026Силовые структуры

Вице-мэр российского города подключил свой дом к канализации за 18 миллионов рублей

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Администрация Красноармейского муниципального округа

Следователи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий первому заместителю главы Красноармейского муниципального округа Челябинской области, подключившегося свой дом к канализации за бюджетные средства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Евгений Кундиус задержан, уточняет URA.RU. Он курирует жилищно-коммунальное хозяйство в городе. По версии следствия, с июня по декабрь 2024 года вице-мэр отдал устное указание заключить договор подряда по технологическому присоединению к централизованной системе водоотведения и прокладке канализационных сетей улиц в селе Миасское коммерческой компании без проведения конкурса. Среди подключенных домов был и коттедж чиновника. При этом работы оплачивались из бюджета и существенно превысили смету. Ущерб оценен в 18 миллионов рублей.

Дома и в кабинете задержанного проведены обыски, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно приговорил к семи годам лишения свободы бывшего гендиректора государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (ГКНПЦ им. Хруничева) Андрея Калиновского, признав его виновным в причинении ущерба предприятию в размере почти 400 миллионов рублей.

