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18:30, 5 июня 2026Ценности

Россиянам перечислили идеальную спортивную одежду для лета

Продакт-менеджер Валюженко: Форма из полиэстера идеально подойдет для бега летом
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Продакт-менеджер Анастасия Валюженко перечислила россиянам идеальную спортивную одежду для лета. Материал публикует «Газета.Ru».

Собеседница издания рассказала, что самым важным при выборе формы является состав ткани. По ее словам, вещи из синтетики наиболее подойдут для бега. «Для аэробных нагрузок, например бега или кроссфита, лучше подходят синтетические материалы — полиэстер, нейлон, эластан. Они отводят влагу, быстро сохнут и сохраняют форму даже при частых стирках. Если в составе есть 5-15 процентов эластана, ткань тянется и лучше садится по фигуре», — объяснила эксперт.

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По словам специалиста, хлопок не подходит для интенсивных тренировок, поскольку он впитывает влагу, вследствие чего становится тяжелым и дольше сохнет. Одежда из натуральных материалов больше подходит для йоги, пилатеса или растяжки, где необходимы мягкость и воздухопроницаемость.

Вместе с тем Валюженко отметила важность вентиляции и фасона изделия.

Многие современные модели предусматривают вставки из сетчатых материалов в зонах повышенного потоотделения — подмышках, на спине, за коленями. Это помогает избежать перегрева. Что касается фасона, для бега и кардионагрузок лучше выбирать облегающие модели: они уменьшают трение и не сбиваются при движении. Для силовых тренировок чаще выбирают более свободный крой — он не ограничивает амплитуду и удобен при работе с весами. При этом важна и плотность ткани: она должна держать форму и не просвечивать — это легко проверить в приседе или при наклоне

Анастасия Валюженкопродакт-менеджер

В мае была раскрыто отношение россиянок к спорту. Выяснилось, что главной целью подготовки к лету все еще остается снижение веса — 61 процент женщин назвали ее в первую очередь.

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