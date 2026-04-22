Ущерб космическому центру России оценили на 400 миллионов рублей

Суд заочно приговорил к 7 годам экс-главу ГКНПЦ им. Хруничева Калиновского

Суд в Москве заочно приговорил к семи годам лишения свободы бывшего гендиректора государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (ГКНПЦ им. Хруничева) Андрея Калиновского, признав его виновным в причинении ущерба предприятию в размере почти 400 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор был оглашен в отсутствие подсудимого, объявленного в международный розыск. Он, по некоторым данным, проживает на Кипре. Калиновский возглавлял космический центр с 2014 по 2017 год.

Суд установил, что он превысил должностные полномочия, когда исполнял обязанности гендиректора центра, а затем и его главы. Калиновский заключил невыгодные для предприятия договоры фирмой «Сандвик» на поставку нескольких тысяч позиций: твердосплавного инструмента и инструментальной оснастки. При этом необходимость в них отсутствовала. Более того, новый инструмент критиковали сотрудники, указывая на признаки фальсификации.

Один из них на допросе рассказал, что Калиновский на совещании называл оборудование фирмы «Сандвик» «самым лучшим в мире», заставляя подчиненных заменить имеющееся на предприятии оборудование. Ущерб от его действий следствие оценило в 393,5 миллиона рублей. Эту сумму суд взыскал с Калиновского в доход государства, на его имущество в России наложен арест.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника ГУ МЧС России по Брянской области по делу о превышении должностных полномочий.