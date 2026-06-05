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Из жизни
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18:31, 5 июня 2026Из жизни

Жених безнаказанно расправился с отчимом невесты на свадьбе

В США жених застрелил отчима невесты на свадьбе и остался безнаказанным
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

В штате Джорджия, США, сняли обвинения с 33-летнего Аарона Уайта, который расправился с отчимом невесты на свадебной церемонии. Об этом пишет People.

Следователи установили, что погибший отчим — 44-летний Джейсон Мохон — подрался с другим родственником невесты еще до свадьбы. На торжество они прибыли на разных машинах. Вскоре после приезда родственник открыл стрельбу. В этот момент Мохон и напал на жениха.

По словам Уайта, в целях самообороны он схватил пистолет и выстрелил в отчима невесты. Позже он объяснил: «В последний раз, когда я его видел, он угрожал меня порезать, так что это был страх за свою жизнь». Семья Мохона заявила, что тот был безоружен. Уайт выпустил в него семь пуль. Несмотря на это, мужчина остался безнаказанным.

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«Мы два года ждали, чтобы наконец выдохнуть и осознать, что этот кошмар — по крайней мере в правовом смысле — позади», — отметила новоиспеченная жена Уайта. Тем не менее родственники Мохона заявили, что продолжат добиваться правосудия и привлекут преступника к ответу.

Ранее сообщалось, что в США мужчина расправился с шафером в день своей свадьбы, сбив его на автомобиле. «Единственное, что я могу делать до конца своей жизни, — это приносить свои извинения и сожалеть. Мне будет вечно стыдно», — сказал он в суде.

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