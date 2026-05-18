Кардиолог предупредил об опасности популярной у сторонников ЗОЖ диеты

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Соблюдение кето-диеты может существенно увеличить нагрузку на сердце, считает врач-кардиолог Франческо Ло Монако. Об опасности популярной среди сторонников ЗОЖ диеты он предупредил в беседе с Daily Mirror.

Врач объяснил, что кето-диета предполагает полный отказ от углеводов и повышенное потребление белков и жиров. По словам доктора, такой режим питания провоцирует рост уровня холестерина и увеличивает нагрузку на сердце даже у здоровых людей. «Самая большая ошибка — это слишком долгое соблюдение диеты», — считает он.

По мнению кардиолога, сторонники кето-диеты часто допускают еще одну ошибку: они едят слишком много животных жиров и недостаточно растительных. Такой подход ведет к повышенному риску воспаления и может провоцировать образование бляшек в артериях, что со временем может подорвать здоровье сердца.

Чтобы снизить риск, специалист посоветовал придерживаться более мягких подходов к питанию, например, соблюдать средиземноморскую диету. Если кето-диета, несмотря на риски, кажется привлекательной, то врач посоветовал не соблюдать ее дольше двух недель.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал типичные ошибки в питании россиян. По его словам, многие злоупотребляют сладостями, сладкими напитками и едят недостаточно овощей.

