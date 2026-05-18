18:29, 18 мая 2026

Москвичам назвали срок наступления прохлады

Синоптик Шувалов: В выходные в Москву придет прохлада
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В предстоящие выходные, 23 и 24 мая, в Москву придет прохлада. Такой срок снижения температуры воздуха до комфортных значений назвал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

В пятницу, 22 мая, есть вероятность дождей с грозами и сильным ветром после четырех дней аномальной жары, отметил синоптик.

«Самый приятный сюрприз ждет жителей столицы на выходных. Жара спадет до более терпимых плюс 24 градусов Цельсия. Это уже ближе к комфорту и спокойствию», — заключил Шувалов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что к концу недели температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 7-8 градусов. Ночью столбики термометров покажут плюс 16-18 градусов, а днем — плюс 29-30 градусов.

