Москвичей предупредили об аномальной жаре

Синоптик Позднякова: Температура воздуха в Москве превысит норму на 8 градусов

К концу этой недели температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 7-8 градусов. Об аномальной жаре предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передают «Известия».

По прогнозам синоптика, высокие температуры продержатся почти до конца рабочей недели. Днем столбики термометров покажут до плюс 29 градусов, а в четверг и пятницу рискуют подняться до плюс 30 градусов. Ночи тоже будут теплыми — в столице не похолодает ниже плюс 16 градусов.

Характер погоды начнет меняться во второй половине дня в пятницу, 22 мая. В ночь на субботу пройдут дожди, и температура воздуха понизится. Ночью столбики термометров покажут 13-18 градусов тепла, а днем — от 21 до 26 градусов.

«Даже при этих значениях температура воздуха останется выше климатической нормы почти на четыре градуса», — заключила Позднякова.

Ранее на Москву обрушились рекордные осадки. Дожди, которые выпали в столице 17 мая, побили максимум для этого дня 122-летней давности.