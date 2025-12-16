Реклама

19:53, 16 декабря 2025Россия

Девочка сбежала из российского детсада во время утренника

В Екатеринбурге девочка сбежала из детского сада во время утренника
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Екатеринбурге пятилетняя девочка сбежала из детского сада во время утренника. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Воспитанница учреждения вышла из зала, забрала вещи и пошла на улицу. По предварительным данным, ее могли выпустить из здания другие родители.

После этого девочка дошла до своего подъезда и подождала момента, пока ее сестра открыла ей дверь.

Ранее в Омской области прохожий расцарапал лицо 11-летней школьнице и сбежал. Известно, что россиянин спросил у девочки, где расположен ближайший магазин, а затем беспричинно набросился на нее.

