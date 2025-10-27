Россия
В российском регионе прохожий расцарапал лицо школьнице и сбежал

В Омской области прохожий расцарапал лицо школьнице и сбежал
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Омской области прохожий расцарапал лицо 11-летней школьнице и сбежал. Об этом пишет NGS55.RU.

По данным издания, россиянин спросил у девочки, где расположен ближайший магазин, а затем беспричинно набросился на нее.

«Девочка шла из школы искусств. Диалог с незнакомцем привел к конфликту, в ходе которого прохожий поцарапал ногтями ребенка и сбежал», — раскрыл источник издания детали произошедшего, добавив, что угрозы жизни и здоровью девочки нет.

По факту произошедшего проводится проверка. Предварительно, нападавшим оказался подросток. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что у 51-летнего жителя Санкт-Петербурга развилась опасная инфекция после укуса прохожего, спасти его не удалось.

