У россиянина развилась опасная инфекция после укуса прохожего

У жителя Петербурга развилась опасная инфекция после укуса прохожего

У 51-летнего жителя Петербурга развилась опасная инфекция после укуса прохожего, спасти его не удалось. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, россиянин, проходя мимо детского сада в Красногвардейском районе, сделал замечание прохожему и показал ему средний палец. В ответ прохожий укусил мужчину.

Через 12 дней последствия укуса не прошли, началось воспаление, и россиянин обратился за помощью к медикам. Врачи диагностировали некротизирующую инфекцию. Мужчине назначили операцию, после которой он уже не пришел в сознание.

Ранее житель Пермского края укусил сотрудника полиции за палец, когда тот пытался его задержать из-за драки. Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ.