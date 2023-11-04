Россиянин укусил полицейского за палец во время задержания

В Пермском крае мужчина укусил сотрудника полиции за палец во время задержания

В селе Усть-Кишерть Пермского края мужчина укусил сотрудника полиции за палец, когда тот пытался его задержать из-за драки у пилорамы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на материалы Кунгурского городского суда.

Полицейские приехали по вызову на пилораму, чтобы задержать участников драки. Согласно материалам дела, злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Сотрудник полиции попытался положить нарушителя правопорядка на землю, чтобы надеть на него наручники, но ему не удалось этого сделать. Мужчина нанес полицейскому удары по кистям и в грудь, а затем укусил его за палец. Россиянина доставили в отделение полиции.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде исправительных работ на один год с удержанием 15 процентов из зарплаты ежемесячно в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Ртищево Саратовской области суд приговорил многократно судимого 23-летнего местного жителя к одному году и шести месяцам колонии строгого режима за применение насилия в отношении сотрудников полиции. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для проверки на причастность к краже алкоголя из магазина. По версии следствия, осужденный не захотел подчиняться требованиям оперативного сотрудника и попытался ударить его. Затем он укусил силовика за плечо.