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20:31, 18 октября 2023Силовые структуры

Ранее судимый россиянин укусил полицейского в отделе после задержания

В Саратовской области мужчина укусил полицейского в отделе после задержания

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ртищево Саратовской области суд приговорил многократно судимого 23-летнего местного жителя к одному году и шести месяцам колонии строгого режима за применение насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

14 мая молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для проверки на причастность к краже алкоголя из магазина. По версии следствия, осужденный не захотел подчиняться требованиям оперативного сотрудника и попытался ударить его. Затем он укусил силовика за плечо. Ранее мужчина дважды ударил сотрудника патрульно-постовой службы полиции по ногам из-за сделанного ему замечания.

14 октября в Кемеровской области суд приговорил к 2,5 года лишения свободы 24-летнего местного жителя, напавшего на полицейского.

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    Варвара Митина
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