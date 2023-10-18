Ранее судимый россиянин укусил полицейского в отделе после задержания

В Саратовской области мужчина укусил полицейского в отделе после задержания

В Ртищево Саратовской области суд приговорил многократно судимого 23-летнего местного жителя к одному году и шести месяцам колонии строгого режима за применение насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

14 мая молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для проверки на причастность к краже алкоголя из магазина. По версии следствия, осужденный не захотел подчиняться требованиям оперативного сотрудника и попытался ударить его. Затем он укусил силовика за плечо. Ранее мужчина дважды ударил сотрудника патрульно-постовой службы полиции по ногам из-за сделанного ему замечания.

14 октября в Кемеровской области суд приговорил к 2,5 года лишения свободы 24-летнего местного жителя, напавшего на полицейского.