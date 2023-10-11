Россиянин ударил полицейского по голове и получил 2,5 года колонии

В Кемеровской области осудили на 2,5 года мужчину, ударившего силовика по голове

В Кемеровской области суд приговорил к 2,5 года лишения свободы 24-летнего местного жителя, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне пьяный фигурант пришел к зданию отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России «Мариинский». Сотрудник открыл дверь, тогда фигурант стал агрессивно себя вести и ударил силовика по голове. Его остановили.

Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за неявку в уголовно-исполнительную инспекцию.