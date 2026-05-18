Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 18 мая 2026Силовые структуры

Российского студента обвинили в изнасиловании шестиклассницы

Под Волгоградом 18-летнего студента обвинили в соблазнении ученицы 6-го класса
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Под Волгоградом 18-летнего студента одного из техникумов региона Вячеслава Иванова обвинили в соблазнении шестиклассницы и сексе с ней. Об этом сообщает V1.ru.

По данным издания, все произошло в Котовском районе. Там родители 13-летней школьницы решили, что юноша намеренно споил их дочь, чтобы воспользоваться ее беспомощным состоянием.

О фигуранте известно, что он несколько лет занимался борьбой и планировал стать учителем физкультуры, но после смерти отца в зоне спецоперации (СВО) он вернулся в Котово и занимался подработками. Кроме того, он говорил матери, что тоже хочет подписать контракт с Минобороны России.

О пострадавшей известно, что она занималась в спортивной секции и активно вела соцсети. С молодым человеком ее познакомила 17-летняя общая знакомая.

По данным обвинения, студент изнасиловал школьницу в доме на дачном участке, принадлежавшем его семье. Все произошло в августе 2025 года, когда там собралась компания из 17-летних парней и девушек, в которой была 13-летняя потерпевшая. Молодые люди активно употребляли крепкий алкоголь и газировку. В какой-то момент обвиняемый и шестиклассница уединились.

Мать фигуранта рассказала, что в этот момент ее сын лишил девственности девочку. Женщина подтвердила, что сын знал о возрасте партнерши. О произошедшем случайно узнали родители школьницы, увидев переписку их дочери с фигурантом.

Сейчас студент находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили мужчину за изнасилование дочери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты особенности атаковавших Москву беспилотников

    Российский бизнес удивился идее повышать зарплаты

    Возвращающийся дрон-камикадзе SkyStriker оценили

    Дмитрий Назаров избавился от последней недвижимости в Москве

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Трампа заподозрили в желании снова напасть на Иран

    Россиянам назвали опасный для психики интерьер

    Два футболиста из РПЛ сыграют за сборную африканской страны на ЧМ-2026

    Раскрыто происхождение применяемых Украиной бомб

    Украинского туриста избили после нападения на краснокнижного тюленя-монаха на Гавайях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok