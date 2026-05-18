Российского студента обвинили в изнасиловании шестиклассницы

Под Волгоградом 18-летнего студента обвинили в соблазнении ученицы 6-го класса

Под Волгоградом 18-летнего студента одного из техникумов региона Вячеслава Иванова обвинили в соблазнении шестиклассницы и сексе с ней. Об этом сообщает V1.ru.

По данным издания, все произошло в Котовском районе. Там родители 13-летней школьницы решили, что юноша намеренно споил их дочь, чтобы воспользоваться ее беспомощным состоянием.

О фигуранте известно, что он несколько лет занимался борьбой и планировал стать учителем физкультуры, но после смерти отца в зоне спецоперации (СВО) он вернулся в Котово и занимался подработками. Кроме того, он говорил матери, что тоже хочет подписать контракт с Минобороны России.

О пострадавшей известно, что она занималась в спортивной секции и активно вела соцсети. С молодым человеком ее познакомила 17-летняя общая знакомая.

По данным обвинения, студент изнасиловал школьницу в доме на дачном участке, принадлежавшем его семье. Все произошло в августе 2025 года, когда там собралась компания из 17-летних парней и девушек, в которой была 13-летняя потерпевшая. Молодые люди активно употребляли крепкий алкоголь и газировку. В какой-то момент обвиняемый и шестиклассница уединились.

Мать фигуранта рассказала, что в этот момент ее сын лишил девственности девочку. Женщина подтвердила, что сын знал о возрасте партнерши. О произошедшем случайно узнали родители школьницы, увидев переписку их дочери с фигурантом.

Сейчас студент находится в СИЗО.

