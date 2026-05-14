Россиянин в своей квартире насиловал несовершеннолетнюю дочь

В Петербурге осудили мужчину за изнасилование дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.
Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.
Как установил суд, в период с 15 по 30 июня 2025 года мужчина, находясь с несовершеннолетней дочерью своей жены в квартире в городе Зеленогорске, изнасиловал и совершил насильственные действия в отношении девочки.
Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.
