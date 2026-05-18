16:18, 18 мая 2026Мир

Раскрыты планы на визит Путина в Китай

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Россия и Китай во время визита российского лидера Владимира Путина в Пекин намерены принять декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Планируется, что Владимир Путин и [председатель КНР] Си Цзиньпин примут еще один тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», — сказал представитель Кремля.

Также Ушаков сообщил, что стороны подпишут около 40 различных документов о сотрудничестве, из которых 21 документ будет подписан в присутствии лидеров стран.

Визит Владимира Путина в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина запланирован на 19-20 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы очень серьезные ожидания от предстоящей поездки главы государства.

