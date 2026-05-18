Ермака уличили в пользовании охраной за счет украинцев

Железняк: Ермак продолжает пользоваться охраной за госсчет после ареста

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает пользоваться охраной за государственный счет даже после предъявления обвинений. Об этом написал депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, Ермака из СИЗО встречали охранники, которые остались у него со времен работы в офисе президента, после увольнения их перевели в Службу безопасности Украины (СБУ).

«Не знаю, работает это на охрану от потаенных темных сил или нет, но точно на [украинские] налоги», — добавил украинский политик.

Ранее стало известно, что за Андрея Ермака полностью внесли залог в 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас»