15:34, 18 мая 2026Бывший СССР

Ермака уличили в пользовании охраной за счет украинцев

Железняк: Ермак продолжает пользоваться охраной за госсчет после ареста
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает пользоваться охраной за государственный счет даже после предъявления обвинений. Об этом написал депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, Ермака из СИЗО встречали охранники, которые остались у него со времен работы в офисе президента, после увольнения их перевели в Службу безопасности Украины (СБУ).

«Не знаю, работает это на охрану от потаенных темных сил или нет, но точно на [украинские] налоги», — добавил украинский политик.

Ранее стало известно, что за Андрея Ермака полностью внесли залог в 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас»

