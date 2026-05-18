15:15, 18 мая 2026

В России попробуют продать национализированную компанию в два раза дешевле

Росимущество анонсировало аукцион с понижением цены для продажи «Южуралзолота»
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

После провала из-за отсутствия участников торгов по продаже национализированного контрольного пакета акций группы «Южуралзолото» (ЮГК), одного из крупнейших золотодобытчиков страны, Росимущество анонсировало проведение по активу голландского аукциона. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о торгах, в рамках которых цену будут понижать до тех пор, пока на лот не найдется хотя бы двое желающих, подавших все необходимые комплекты документов и выполнивших остальные условия.

Заявки будут принимать до 25 мая. Полную стоимость актива власти ранее оценили в 162,02 миллиарда рублей, из которых 140,4 миллиарда приходится на 67,2 процента акций ПАО «ГК «Южуралзолото». В рамках новой попытки продажи ведомство согласно снизить цену до 81 миллиарда рублей, но не более.

Как и в случае первых торгов, их участник должен будет внести задаток в размере 20 процентов от начальной стоимости, то есть 32,4 миллиарда рублей, а шаг понижения составит 2 процента (3,24 миллиарда).

Советский районный суд Челябинска передал активы ЮГК в собственность государства в июле 2025 года. Генпрокуратура обвинила их бывшего владельца Константина Струкова в приобретении имущества с использованием своего положения в органах власти. Речь шла о том, что бизнесмен, фактически контролировавший компанию с 1997 года, в 2009-м стал депутатом Законодательного собрания Челябинской области.

По словам источника в правоохранительных органах, одной из претензий к Струкову стал вывод им части получаемых от бизнеса доходов за границу и покупка предметов роскоши.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов указывал, что вырученные от продажи ЮГК средства потратят на решение первоочередных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

