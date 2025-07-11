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13:33, 11 июля 2025Экономика

Одного из крупнейших золотодобытчиков России национализировали

Суд обратил в доход государства активы владельца «Южуралзолота» Струкова
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации долей золотодобывающей группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) и ряда других активов миллиардера Константина Струкова. Об этом сообщает РБК.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. О претензиях к Струкову, с 2009 года являющемуся депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017-го — зампредом закса от «Единой России», стало известно в начале июля.

Генпрокуратура требовала передать в доход государства активы, приобретенные Струковым с использованием служебного положения. Часть из них была формально записана на аффилированных лиц бизнесмена, в том числе на его дочь Александру, имеющую гражданство Швейцарии.

«Южуралзолото», занимающееся добычей в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии, Струков контролировал с 1997 года, когда был назначен директором компании при губернаторе Петре Сумине. Сначала предприятие преобразовали в ОАО, а затем путем банкротства передали в ПАО «Южуралзолото Группа Компаний».

В иске прокуратуры отмечалось, что курирующий в региональном парламенте недропользование депутат монополизировал стратегическую отрасль по добыче золота на Урале. Источник издания в правоохранительных органах также утверждал, что полученные доходы Струков выводил за границу, где он сам и его родственники тратили средства на предметы роскоши.

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