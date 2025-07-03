Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

ГП РФ потребовала передать государству золотодобывающую компанию «Южуралзолото»

Генпрокуратура России обратилась в Советский райсуд Челябинска с требованием обратить в доход государства ряд активов, связанных с основным владельцем крупной золотодобывающей компании «Южуралзолота» Константином Струковым. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Коммерсантъ» и «Интерфакс».

В том числе речь идет о 100 процентах доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК» и всех акциях ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», принадлежащих Струкову и Екатерине Кузнецовой.

Перед этим сотрудники ФСБ и СК России побывали в офисах ЮГК и главы и основного акционера компании миллиардера Константина Струкова, а также на территории шахты.

Также надзорное ведомство требует в рамках иска о национализации передать государству 100 процентов в уставном капитале ООО «Бизнес-Актив» (принадлежит Кузнецовой), 100 процентов в уставном капитале ООО «Хоум» и ООО «Уралвент» (принадлежат Наталии Зарубиной), 80 процентов в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», по 67 процентов в уставных капиталах ООО «Агрокомплекс "Экомодуль"», ООО «Сады Предгорья» и по одному проценту в уставном капитале ООО «Погрузочно-транспортное управление» и ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

По версии прокуроров, доли во всех активах принадлежат лицам, которые выступают лишь номинальными держателями, а в реальности предприятия принадлежат Струкову.

В обосновании к иску, на который ссылается источник, говорится, что миллиардер, зампред Законодательного собрания Челябинской области от «Единой России» «за счет пребывания в представительном органе более 24 лет приобрел безграничное влияние на административно-властные структуры региона и сегодня выступает фактическим руководителем законодательного органа».

На фоне претензий к Струкову акции «Южуралзолота» обвалились на 17 процентов. Позднее падение скорректировалась до девяти процентов. За два дня бумаги потеряли 20 процентов стоимости.

Ранее президент России Владимир Путин отказался считать национализацией передачу аэропорта Домодедово в госсобственность, заявив, что «возня вокруг этого объекта идет уже давно».