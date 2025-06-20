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19:57, 20 июня 2025Экономика

Путин высказался о передаче аэропорта Домодедово в госсобственность

Путин заявил, что в решении по Домодедово нет ничего общего с национализацией
Дмитрий Воронин
СюжетПМЭФ 2025

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин высказался о передаче аэропорта Домодедово в госсобственность. По его словам, «возня вокруг этого объекта идет уже давно», и соответствующее решение суда стало результатом многолетнего спора, сообщает с ПМЭФ-2025 корреспондент «Ленты.ру».

«Здесь нет ничего общего с национализацией», — подчеркнул глава государства.

Также Путин отметил, что в ходе приватизации в России принимались далеко не лучшие с точки зрения социальной справедливости решения, но «еще худшим решением будет сейчас начать все назад забирать».

Суд в начале недели конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства по иску Генпрокуратуры России. Процесс, начавшийся в подмосковном арбитраже в феврале, решили провести в закрытом режиме, поскольку, как сообщалось, суд в том числе располагает документами финансовой разведки о «схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу» и «мерах по нанесению ущерба экономическому суверенитету страны».

При этом представители Дмитрия Каменщика и Валерия Когана (бенефициаров группы «Домодедово») опровергали информацию об их иностранном резидентстве. Ведомство утверждало, что они проживают соответственно в Турции и ОАЭ, а также в Израиле. 20 июня стало известно, что Каменщик обжаловал решение о передаче активов Росимуществу.

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