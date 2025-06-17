Суд конфисковал «Домодедово» в доход государства

Аэропорт «Домодедово» перешел в доход государства

Суд конфисковал аэропорт «Домодедово» в доход государства по иску Генпрокуратуры России. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По итогам первого судебного заседания Арбитражный суд Московской области принял решение удовлетворить иск и обратить в доход государства группу компаний «аэропорт Домодедово», в которую входят 25 организаций стоимостью более триллиона рублей. Было установлено, что ГК незаконно попала под иностранный контроль владельцев Дмитрия Каменщика, Валерия Когана и их офшорных структур.

Решение было приведено к немедленному исполнению.

Основной владелец аэропорта Дмитрий Каменщик приобрел активы авиахаба через иностранных физлиц и офшоры в 2016 году, скрыв свой статус покупателя. По версии Генпрокуратуры, с тех пор он и его партнер Коган вывели из России более 18 миллиардов рублей под видом выплаты долгов иностранным кредиторам и дивидендов.

Ранее Генпрокуратура подала иск к бывшему премьеру Карачаево-Черкесии Владимиру Кайшеву об изъятии активов стоимостью 41 миллиард рублей.