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14:28, 17 июня 2025Силовые структуры

У бывшего премьера Карачаево-Черкесии нашли агробизнес, ипподром и активы на 40 миллиардов

РБК: Генпрокуратура подала иск к экс-премьеру КЧР Кайшеву на 41 млрд рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Легкий / РИА Новости

Генпрокуратура России подала иск к бывшему премьеру Карачаево-Черкесии Владимиру Кайшеву об изъятии активов стоимостью 41 миллиард рублей. Об этом сообщает РБК.

Ведомство намерено конфисковать имущество чиновника, среди которого агробизнес в Ставропольском крае, Пятигорский ипподром и 70 участков земли. Помимо этого бывший премьер владеет Пятигорским молочным комбинатом, компанией по производству минеральной воды, 35 коммерческими зданиями и жилыми домами в Подмосковье и Ставропольском крае.

Прокуратура считает, что активы были приобретены незаконным способом и на неподтвержденные доходы, поэтому просит суд передать их в государству. Ответчиками по делу выступают Кайшев, его бывшая жена, брат, дочь и племянница.

Сам экс-премьер в настоящее время находится под арестом по уголовному делу о незаконном завладении предприятием «Кавминводы». Вместе с ним в преступлении обвиняется директор департамента социально-экономического развития в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Минэкономразвития Игорь Храновский.

Кайшев возглавил правительство Карачаево-Черкесии в 2008 году и занимал пост два года, затем его перевели на должность помощника полпреда президента в СКФО до 2016 года.

Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд Краснодара получил новый иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, который владеет активами стоимостью семь миллиардов рублей.

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