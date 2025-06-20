Решение о передаче Домодедово государству обжаловали

Владелец Домодедово обжаловал решение о передаче аэропорта государству

Бизнесмен Дмитрий Каменщик, бенефициар Домодедово, подал апелляцию на решение Арбитражного суда о передаче аэропорта в доход государства. Об этом говорится в карточке дела, опубликованной на сайте судебной инстанции.

Генпрокуратура подала иск «о защите национальных интересов, обеспечении безопасности государства и об устранении незаконного иностранного контроля над группой стратегических предприятий аэропорта Домодедово» зимой 2025 года. Ведомство утверждало, что контроль над активами осуществляли резиденты иностранных государств — Каменщик, проживающий в Турции и ОАЭ, и его партнер Валерий Коган, проживающий в Израиле. Истец заявлял, что бенефициары причиняют ущерб российской экономике.

Защита ответчика, в свою очередь, утверждала, что Когана и Каменщика не являются иностранными гражданами или резидентами. 17 июня Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, теперь это решение было обжаловано. Вместе с этим ООО «Домодедово карго» подало ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Ранее сообщалось, что активы ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово, передали Росимуществу.