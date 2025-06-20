Аэропорт Домодедово передали Росимуществу

Арбитражный суд Московской области передал Росимуществу аэропорт Домодедово

Активы ООО «ДМЕ холдинг», владеющей активами аэропорта Домодедово, передали Росимуществу. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Московской области, сообщает ТАСС.

Изменения в реестр ЕГРЮЛ внесли 19 июня. Ранее холдинг контролировал Дмитрий Каменщик, теперь он передан в доход государства.

Суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства по иску Генпрокуратуры России 17 июня. Всего в группу компаний «Аэропорт Домодедово» входят 25 организаций стоимостью более триллиона рублей. Причиной передачи ее под контроль государства стал ее незаконный переход под иностранный контроль и их офшорных структур.