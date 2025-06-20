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10:37, 20 июня 2025Экономика

Аэропорт Домодедово передали Росимуществу

Арбитражный суд Московской области передал Росимуществу аэропорт Домодедово
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Активы ООО «ДМЕ холдинг», владеющей активами аэропорта Домодедово, передали Росимуществу. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Московской области, сообщает ТАСС.

Изменения в реестр ЕГРЮЛ внесли 19 июня. Ранее холдинг контролировал Дмитрий Каменщик, теперь он передан в доход государства.

Суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства по иску Генпрокуратуры России 17 июня. Всего в группу компаний «Аэропорт Домодедово» входят 25 организаций стоимостью более триллиона рублей. Причиной передачи ее под контроль государства стал ее незаконный переход под иностранный контроль и их офшорных структур.

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