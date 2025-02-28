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14:03, 28 февраля 2025Экономика

Начался суд по иску об устранении иностранного контроля над «Домодедово»

РБК: В «деле Домодедово» появились документы финразведки о выводе капитала
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

Арбитражный суд Московской области начал рассматривать дело по иску Генпрокуратуры (ГП) РФ, речь в котором идет «о защите национальных интересов, обеспечении безопасности государства и об устранении незаконного иностранного контроля над группой̆ стратегических предприятий аэропорта Домодедово». Как пишет РБК, процесс по просьбе представителя надзорного ведомства пройдет в закрытом режиме.

Представители ответчиков, в числе которых бенефициар аэропорта Дмитрий Каменщик, возглавляющий наблюдательный совет Валерий Коган и ряд других лиц, протестовали против такого решения, отмечая, что в деле нет сведений ни о государственной, ни о коммерческой тайне. Также, говорится в материале, ими была опровергнута информация об иностранном резидентстве Когана и Каменщика.

В то же время журналисты узнали, что суд в рамках «дела Домодедово» располагает документами финансовой разведки о «схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу» и «мерах по нанесению ущерба экономическому суверенитету страны». Об этом им сообщил источник, по словам которого, речь идет о материалах дел, «возбужденных по фактам хищения бюджетных средств при строительстве взлетно-посадочной полосы» и другой критически важной информации. Отмечается, что представитель ГП аргументировал просьбу закрыть судебное заседание в том числе тем, что дело касается нацинтересов по обеспечению безопасности государства.

Генпрокуратура подала иск к «Домодедово» и его владельцу 29 января. Указывалось, что среди ответчиков есть 30 компаний, участвующих в управлении аэропортом.

Позднее стало известно, что требование взыскать 100 процентов долей компании «ДМЕ Холдинг» в доход государства объясняется тем, что группа компаний аэропорта оказалась под влиянием резидентов иностранных государств.

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