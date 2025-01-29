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23:54, 29 января 2025Экономика

Аэропорт Домодедово оказался под иностранным влиянием

«Ведомости»: аэропорт Домодедово оказался под иностранным влиянием
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Группа компаний аэропорта Домодедово оказался под влиянием резидентов иностранных государств, в связи с чем Генаральная прокуратура России подала иск о взыскании 100 процентов долей компании «ДМЕ Холдинг» в доход государства. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Ведомости».

Утверждается, что структуры столичного аэропорта контролируются иностранными резидентами — Дмитрием Каменщиком (председатель совета директоров, Турция и ОАЭ) и Валерием Коганом (председатель наблюдательного совета, Израиль). Генпрокуратура потребовала наложить арест на активы компании.

Согласно иску, в 2024 году Каменщик и Коган попытались создать иллюзию отсутствия иностранного контроля над стратегическим предприятием. Они обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы одобрить сделку по передаче аэропорта под контроль «ДМЕ Холдинг», ходатайство было удовлетворено.

Ранее Министерство транспорта Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Московской области с просьбой временно остановить права нескольких иностранных компаний в отношении структуры аэропорта Шереметьево ООО «Международная компания «ТПС Авиа Холдинг ЛТД».

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