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21:34, 29 января 2025Экономика

Права иностранных структур на Шереметьево попросили приостановить

Минтранс попросил суд приостановить права иностранных структур на Шереметьево
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Министерство транспорта Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Московской области с просьбой приостановить права нескольких иностранных компаний в отношении структуры аэропорта Шереметьево. Информация об этом содержится в карточке суда.

«Заявление Минтранса России о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией TPS Avia holding inc. («ТПС Авиа Холдинг Инк») и Sandy Investments Ltd («Сэнди Инвестментс Лтд») корпоративных прав в экономически значимой организации МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» (TPS Avia Holding LTD) до 31 декабря 2025 года принять к производству Арбитражного суда Московской области», — уточняется в документе.

Отмечается, что заседание состоится 19 февраля 2025 года.

Ранее Генеральная прокуратура (ГП) РФ направила в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и участникам схемы владения аэропортом, включая его бенефициара Дмитрия Каменщика. Материалы, поясняющие суть претензий, пока не публиковались, при этом ГП подано заявление об обеспечительных мерах.

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