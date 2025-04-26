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07:59, 26 апреля 2025Россия

В Госдуме призвали взять на контроль цены на билеты в Белгородской и Курской областях

Депутат Антропенко: ФАС нужно взять на контроль цены на билеты в приграничье
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Цены на билеты на поезда в Белгородской и Курской областях необходимо взять на контроль, заявил ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Парламентарий обратился с призывом по этому поводу к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). По мнению Антропенко, необходимо не допустить повышения цен летом, чтобы поддержать «граждан из приграничных регионов в тяжелый период».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ФАС взять на контроль цены на билеты и связь в сезон отпусков. Он подчеркнул, что стоимость авиа- и железнодорожных билетов летом должна оставаться на разумном уровне.

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