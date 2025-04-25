Цены на билеты в сезон отпусков возьмут на контроль

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) взять на контроль цены на билеты и связь в сезон отпусков. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
В ходе встречи с руководителем ФАС Максимом Шаскольским 25 апреля Мишустин подчеркнул, что стоимость авиа- и железнодорожных билетов летом должна оставаться на разумном уровне.
«Сейчас предстоят отпуска для многих. И естественно, тарифное регулирование для людей будет очень важным», — подчеркнул глава кабмина.
Кроме того, он призвал ФАС следить за тарифами на услуги связи и роуминга. Шаскольский, в свою очередь, заверил, что ведомство контролирует каждое повышение цен «большой четверки» операторов.
Ранее россиянам раскрыли бюджетное направление для пляжного отдыха летом. Отмечалось, что отпуск в пансионате в Абхазии на семью из троих человек обойдется от 26 тысяч рублей.