Цены на билеты в сезон отпусков возьмут на контроль

Мишустин поручил ФАС взять на контроль цены на билеты в сезон отпусков

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) взять на контроль цены на билеты и связь в сезон отпусков. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

В ходе встречи с руководителем ФАС Максимом Шаскольским 25 апреля Мишустин подчеркнул, что стоимость авиа- и железнодорожных билетов летом должна оставаться на разумном уровне.

«Сейчас предстоят отпуска для многих. И естественно, тарифное регулирование для людей будет очень важным», — подчеркнул глава кабмина.

Кроме того, он призвал ФАС следить за тарифами на услуги связи и роуминга. Шаскольский, в свою очередь, заверил, что ведомство контролирует каждое повышение цен «большой четверки» операторов.

Ранее россиянам раскрыли бюджетное направление для пляжного отдыха летом. Отмечалось, что отпуск в пансионате в Абхазии на семью из троих человек обойдется от 26 тысяч рублей.