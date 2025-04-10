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18:49, 10 апреля 2025Путешествия

Россиянам раскрыли бюджетное направление летнего пляжного отдыха

Отдых в абхазском пансионате в июне на семью обойдется от 26 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российским туристам раскрыли бюджетное направление летнего пляжного отдыха — отдых в абхазском пансионате на семью из троих человек обойдется от 26 тысяч рублей. Об этом говорится в пресс-релизе туроператора «Алеан», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Самый бюджетный курорт для пляжного отдыха в республике — Гудаута. Предложения по наиболее демократичным ценам можно найти на первый летний месяц», — указано в сообщении.

Во второй половине июня проживание на базе отдыха с трехразовым питанием обойдется в сумму от 26 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей, во второй половине июля — от 43 тысяч рублей на тот же срок и состав туристов.

В Гагре можно найти предложения с полным пансионом на июнь от 45 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей (на июль от 52 тысяч рублей), в Сухуме — от 46 тысяч рублей (на июль от 50 тысяч рублей), в Пицунде — от 56 тысяч рублей (на июль от 69 тысяч рублей), в Новом Афоне — от 60 тысяч рублей (на июль от 65 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что на курортах Турции летом 2025 года можно отдохнуть за сумму от 150 тысяч рублей на двоих. Так, поездка в четырехзвездочный отель по системе «все включено» обойдется в 150-180 тысяч рублей.

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